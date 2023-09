VIDEO. Tragedie la o nuntă din Irak. Peste 100 de morți și sute de răniți după un incendiu izbucnit de la artificii Cel putin o suta de persoane au murit si alte cateva sute au fost ranite intr-un incendiu in timpul unei nunti care avea loc intr-o sala de festivitati din nordul Irakului, potrivit unui bilant preliminar anuntat miercuri de autoritatile sanitare. Potrivit presei locale, mirele și mireasa se numara printre victime. La principalul spital din Hamdaniyah, […] The post VIDEO. Tragedie la o nunta din Irak. Peste 100 de morți și sute de raniți dupa un incendiu izbucnit de la artificii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

