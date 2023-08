Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav de circulație, sambata dupa-masa, in zona Caii Girocului din Timișoara. Un barbat drogat a furat mașina unui curier, iar apoi a lovit o persoana care a incercat sa il opreasca. Ulterior a fost urmarit de un echipaj de poliție și a lovit trei mașini parcate. Hoțul a abandonat mașina și…

- Seful IPJ Constanta a declarat luni ca tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din 2 Mai soldat cu decesul a doua persoane si cu ranirea altor trei fusese oprit in trafic cu cateva ore inainte de evenimentul rutier si in autoturism au fost gasite droguri, care erau insa diferite de cele care…

- Tragedia imensa provocata de un șofer drogat. Doi tineri au fost omorați, iar alți trei au fost raniți grav. Șoferul vinovat a fugit de la locul impactului mortal Ultimele imagini inainte de tragedia provocata de șoferul drogat in 2 Mai, unde doi tineri au fost omorați, iar alți trei au fost raniți.…

- Un accident extrem de grav a avut loc sambata dimineața pe litoral, in localitatea 2 Mai. O mașina a intrat intr-un grup de opt pietoni. Doi tineri au murit pe loc. Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 05:30, pe DN39/E87, drumul care leaga Mangalia de Vama Veche, in localitatea 2 Mai.…

- La data de 14 august 2023, politistii Biroului de Investigatii Criminale au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie in varsta de 74 de ani, in timp ce era asezata pe o banca de pe strada Marasesti, din Timisoara, ar fi fost deposedata prin smulgere, de geanta pe care o avea asupra sa, de catre…

- Scandal urmat de o bataie ca-n filme, pe sosea. O soferita care circula dinspre Timisoara spre Autostrada Vestului a sarit la bataie dupa ce tot... The post Video | Bataie in trafic la Timișoara, dupa ce o mașina cu numere de Arad a incalcat regulile de circulație appeared first on Special Arad · ultimele…

- O adolescenta in varsta de 15 ani s-a urcat la volan fara permis de conducere. Fata a furat mașina unchiului, a pierdut controlul autoturismului, iar mai apoi a zburat la propriu peste un gard și s-a infipt in usa de la beciul unei case. Intregul accident a fost surprins de camerele de supraveghere…

- Accident de circulație, luni seara, pe drumul ce leaga Timișoara de Sannicolau Mare. Un barbat de 53 de ani a ajuns la spital dupa ce a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe șosea. Polițiștii au deschis un dosar penal.