Ca la fiecare inceput de de an, pietrenii incep sa-si achite anticipat taxele si impozitele locale pentru a beneficia de bonificatiile acordate. Anul acesta acestea sunt in cuantum de 10% din valoarea achitata in cazul platilor online pe site-ul primariei sau pe ghiseul.ro, ca si in cazul achitarii la ghiseele postale. Pentru plata cu anticipație a impozitelor sau taxelor pe cladiri, terenuri sau mijloace de transport, pentru intregul an, cei care opteaza pentru plata in numerar, prin POS sau prin ordin de plata, internet banking sau foaie de varsamant primesc o bonificatie de 8% din valoarea…