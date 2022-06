VIDEO: Thailanda legalizează cultivarea și consumul de marijuana Thailanda a legalizat cultivarea marijuanei și consumul acesteia in alimente și bauturi, prima țara asiatica care a facut acest lucru, cu scopul de a-și stimula sectoarele agriculturii și turismului. Thailanda a relaxat regulile privind canabisul – permițand oamenilor sa cultive planta la domiciliu. Dar fumatul de iarba in public ar putea fi in continuare pasibil de inchisoare și amenzi. Este prima țara asiatica care face acest lucru, intr-o regiune cunoscuta pentru legile sale dure impotriva drogurilor. Noile modificari permit, de asemenea, consumul de marijuana in alimente și bauturi, cu scopul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

