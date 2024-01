Agentia Centrala de Informatii a SUA (CIA) a difuzat un nou mesaj video in limba rusa prin care incearca sa-i convinga pe ofiterii rusi de informatii sa schimbe tabara si sa lucreze ca agenti dubli pentru Washington. Conform Reuters, Directorul CIA, William Burns, afirma in vara anului trecut ca nemultumirea din randul unora dintre rusi […] The post VIDEO| Tensiuni uriașe intre SUA și Rusia. Cum incearca americanii sa coopteze agenți ruși first appeared on Ziarul National .