- Talibanii au anuntat luni ca au confiscat 6,5 milioane de dolari si mai multe lingouri de aur din resedinta fostului prim-vicepresedinte afgan Amrullah Saleh in provincia Panjshir, unde dupa ce talibanii au preluat puterea la Kabul, acesta a condus o rezistenta impotriva lor, infranta insa de islamisti…

- Forțele talibane au prelaut complet controlul asupra Afganistanului, inclusiv a vaii Panjshir unde unde se adunasera forțele de opoziție, au spus trei surse talibane vineri în timp ce au fost auzite focuri de arma de celebrare a victoriei au fost auzite în capitala Kabul, relateaza Reuters.…

- "Sute de mujahedini ai emiratului islamic se indreapta spre provincia Panjshir pentru a prelua acolo controlul, dupa ce responsabili locali au refuzat sa o predea in mod pasnic", au anuntat talibanii pe contul lor de Twitter in araba.Talibanii au intrat pe 15 august in capitala Kabul fara a intampina…

- Prim-vicepresedintele afgan Amrullah Saleh a transmis marti ca se afla in Afganistan si ca este 'presedintele interimar legitim' dupa ce presedintele Ashraf Ghani a fugit din tara in timp ce talibanii cucereau capitala Kabul, informeaza Reuters. 'Conform Constitutiei afgane, in caz de absenta,…

- Criza din Afganistan. Sute de oameni, prinsi de scara avionului, in incercarea disperata de a fugi de talibani. Cinci persoane au fost ucise UPDATE 11:33 Cel putin cinci persoane au fost ucise in aeroportul din Kabul, in timp ce sute de afgani au incercat sa intre cu forta in avioanele care paraseau…

- Talibanii si-au anuntat duminica intrarea in mai multe cartiere din Kabul, in timp ce trei dintre inaltii lor responsabili au declarat pentru AFP ca insurgentii au cucerit si Palatul prezidential, dupa fuga din Afganistan a presedintelui Ashraf Ghani. "Unitati militare ale Emiratului islamic al Afganistanului…

- Talibanii au capturat sambata, 14 august, orașul Mazar-e-Sharif, din nordul Afganistanului, punand pe fuga forțele afgane, și s-au apropiat la doar 35 de kilometri de capitala Kabul, de unde unde țarile occidentale se grabesc sa-și evacueze cetațenii. Talibanii anunțasera, mai devreme, ca dețin controlulul…