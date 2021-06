Stiri pe aceeasi tema

- Macedonia de Nord a pierdut ambele meciuri de pe Arena Naționala de la EURO 2020. Dupa infrangerea cu Austria, scor 3-1, a urmat un alt eșec, in fața Ucrainei. Ucraina a invins Macedonia de Nord in Grupa C, scor 2-1, iar turpa lui Andriy Shevchenko a bifat prima victorie la EURO dupa o pauza de […]…

- Suporterii Macedoniei de Nord au facut spectacol, joi, in Centrul Vechi al Capitalei, inaintea meciului disputat, la București, pe Arena Naționala, de Macedonia de Nord cu Ucraina, in cadrul grupelor turneului final EURO 2020. Oamenii au cantat și au transmis incurajari echipei cu puțin timp inainte…

- De 13 ani aștepta naționala Oranje un succes la un Campionat European. Olanda a lipsit în 2016, iar în 2012 n-a câștigat niciun meci în grupe. Așadar, ultimul succes data de la turneu final continental din 2008.Grupa C: Olanda - Austria (ora 22.00, Amsterdam, Pro TV)În…

- Polițiștii de frontiera au confiscat peste 16.000 de pachete cu țigari, in valoare de aproximativ 193.000 lei, la granița cu Ucraina. Ei au tras focuri de avertisment in plan vertical, insa contrabandiștii au sarit in apa raului Tisa, intorcandu-se inot pe teritoriul Ucrainei. „Politistii de frontiera…

- Gazonul de pe Arena Naționala a fst inundat dupa ploile torențiale care au cazut in București in ultimele zile, in special vineri și sambata. Duminica, Arena Naționala gazduiește primul meci din Campionatul European dintre Austria și Macedonia. Jucatorii Austriei și-au amanat antrenamentul de sambata…

- Gazonul de pe Arena Naționala a fst inundat dupa ploile torențiale care au cazut in București in ultimele zile, in special vineri și sambata. Duminica, Arena Naționala gazduiește primul meci din Campionatul European dintre Austria și Macedonia. Jucatorii Austriei și-au amanat antrenamentul de sambata…

- Gazonul de pe Arena Naționala a fst inundat dupa ploile torențiale care au cazut in București in ultimele zile, in special vineri și sambata. Duminica, Arena Naționala gazduiește primul meci din Campionatul European dintre Austria și Macedonia. Jucatorii Austriei și-au amanat antrenamentul de sambata…

- Spectatorii vor reveni pe stadioanele de fotbal. Meciurile de la Euro 2020, care vor avea loc la București, vor avea maxim 13.000 de fani in tribuna, a anunțat Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat, chiar de Ziua Internaționala a Sportului. UEFA daduse ca termen data de 7 aprilie pentru prezentarea…