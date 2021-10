Stiri pe aceeasi tema

- PSD a instalat un Superman cazut in cap pe holul din fața plenului Parlamentului in ziua votarii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Este o aluzie la o postare distribuita pe rețelele de socializare chiar de premierul Florin Cițu, in care era comparat cu Superman. Liderii PSD au…

- Surpriza pentru Florin Cițu in ziua moțiunii de cenzura. Pe holul Parlamentului a aparut o macheta reprezentand personajul Superman, cazut in cap. Reprezentanții PSD s-ar fi ocupat de acest lucru, care se dorește o aluzie la o postare distribuita pe rețelele de socializare chiar de premierul Florin…

- Proaspat confirmat presedinte al Partidului National Liberal, premierul Florin Citu va merge, marti, in fata Parlamentului, pentru testul motiunii de cenzura. Seful Guvernului bifeaza o premiera politica: doua motiuni de cenzura depuse, in aceeasi sesiune, in Legislativ, pentru demiterea Executivului,…

- CCR poate decide soarta Guvernului Cițu. Magistrații Curții Constituționale se pronunța, marți, asupra moțiunii de cenzura depusa de USR PLUS. In funcție de decizia lor, magistrații ar rezolva sau ar complica criza politica. Curtea Constituționala discuta sesizarea trimisa de premierul Cițu asupra moțiunii…

- Reprezentanții USR-PLUS au transmis solicitari catre președinții Camerei Deputaților și Senatului pentru a se organiza un plen reunit in vederea dezbaterii și votarii moțiunii de cenzura, citite joia trecuta, in Parlament. „Am facut astazi o solicitare, catre președinții celor doua Camere ale Parlamentului,…

- Presedintele Camerei Ludovic Orban spune ca decizia Birourilor Permanente reunite de a amana votul asupra motiunii de cenzura este profund neconstitutionala. „Astazi, o majoritate din Birourile Permanente reunite a decis amanarea dezbaterii si votului pe motiunea de cenzura, utilizand ca temei conflictul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, catalogheaza drept „un atentat la democrație” modul in care o parte a liberalilor, grupați in jurul lui Florin Cițu, saboteaza posibilitatea citirii și votarii unei moțiuni de cenzura in Parlament. Intr-o conferința de presa susținuta miercuri, Orban a declarat ca niciun…

- Surse politice ne-au declarat ca USR PLUS se reunește in ședința pentru a decide pașii care urmeaza sa-i faca in privința moțiunii de cenzura și a blocarii acesteia pentru moment in Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului. Surse din partid au afirmat pentru STIRIPESURSE.RO ca este vorba…