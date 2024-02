Stiri pe aceeasi tema

- Victorie de senzație obținuta, miercuri seara, de CSM Targoviște, in Divizia A1 la volei feminin! Formația dambovițeana s-a comportat excepțional in etapa a 14-a a campionatului și a invins, in deplasare, pe Rapid București, cu scorul de 3-2 (20-25, 20-25, 25-19, 25-21, 16-14), dupa o revenire incredibila…

- CS Municipal Targoviste a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 65-46 (27-8, 15-12, 8-12, 15-14), vineri seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 7-a a Ligii Nationale de baschet feminin, potrivit Agerpres.CSM Targoviste a obtinut a trei sa victorie in acest campionat dupa prestatii…

- Rapid se afla in criza. Dupa o serie buna de meciuri, formația alb-vișinie a ajuns la 5 meciuri (4 in Superliga și unul in Cupa), fara victorie. Iar Basarab Panduru și Florin Raducioiu sunt de parere ca antrenorul Cristiano Bergodi se afla intr-o poziție dificila. Dupa Rapid – FC Voluntari 1-2, cei…

- ​Rapid București a suferit a doua infrangere consecutiva pe teren propriu in SuperLiga Romaniei. Formația giuleșteana a pierdut disputa cu FC Voluntari, scor 2-1, in cadrul etapei cu numarul 19.

- Formația de handbal feminin Rapid Bucuresti a reusit o victorie de senzație in fata deținatoarei trofeului Ligii Campionilor, Vipers Kristiansand. Giuleștencele s-au impus cu scorul de 30-29, in Sala Polivalenta din Capitala, in Grupa B a competiției. Vicecampioana Romaniei a castigat dramatic, cu un…

- Ovidiu Hațegan va fi la centrul partidei dintre Sepsi Sfantu Gheorghe și Rapid București, din etapa #16 a Superligii. Acesta va fi doar al șaselea meci arbitrat de Hațegan in acest sezon de Superliga și al optulea de la revenirea sa dupa problemele de sanatate suferite anul trecut. Ovidiu Hațegan a…

- ACS Mausoleul – ACS Șoimii Șimand 12-1 (5-0) Echipa de futsal ACS Mausoleul Marașești se așaza temeinic in Liga 1 dupa ce duminica, 5 noiembrie, intr-o partida disputata in Sala Polivalenta in runda a 7-a a caștigat in campionat a patra oara și a treia oara, consecutiv. Formația antrenata de Marius…

- Rapid București a caștigat duminica seara derby-ul etapei a 15-a din Superliga, invingand liderul FCSB, pe Arena Naționala, scor 1-2 (0-2). FCSB ramane pe prima poziție in clasament, dar poate fi depașita luni de CFR Cluj.