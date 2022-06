Stația de metrou Valea Ialomiței a fost inundata in urma ploii torențiale de marți dupa-amiaza. Statie de metrou inundata in BucurestiFoto: Facebook – Economica In imaginile publicate de Economica.net se poate vedea cum apa curge pur și simplu pe scarile rulante. “Din cauza ploii torențiale de astazi, manifestata cu intensitate, echipele Metrorex au intervenit cu operativitate, acolo unde situația a impus-o, pentru dirijarea apelor și menținerea funcționalitații gurilor de evacuare. Circulatia trenurilor de metrou se desfasoara normal”, au transmis reprezentanții Metrorex. O avertizare nowcasting…