(VIDEO) Inedit: Cum mai sunt ajutați supraviețuitorii cutremurelor

O inovație israeliană este folosită în Turcia pentru a purifica apa dulce pentru supraviețuitorii cutremurelor. UIMITOR!, titrează cel care a distribuit imaginile. AMAZING! Israeli water innovation is used in Türkiye to purify fresh water for the earthquake survivors.… [citeste mai departe]