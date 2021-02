VIDEO Spania: Un autobuz fără şofer circulă pe străzile din Malaga Un autobuz fara șofer a început sa circule pe strazile din Malaga, în sudul Spaniei, proiectul fiind prezentat ca o premiera în Europa, potrivit AFP.

Echipat cu senzori și camere, acest autobuz 100% electric, care a intrat în funcțiune sâmbata, leaga portul de centrul acestui oraș andaluz. O bucla de opt kilometri pe care o face de șase ori pe zi.

"Autobuzul știe în orice moment unde este, ce este în jurul sau", a declarat pentru AFP Rafael Durban Carmona, directorul diviziei sudice a companiei Avanza, aflat în fruntea consorțiului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

