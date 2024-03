SUA deţin cea mai mare rezervă de aur din lume Statele Unite ale Americii dețin cea mai mare rezerva de aur din lume, aproape cat rezervele de aur ale urmatoarelor 3 țari din topul statelor cu cele mai mari rezerve: Germania, Italia și Franța. Topul e completat de Rusia, China și Elveția. Calculata pe cap de locuitor, rezervele de aur arata un cu totul alt clasament. Statele nu mai sunt obligate sa tipareasca bani doar in funcție de nivelul rezervei de aur, dar cu toate acestea ele inca stocheaza cantitați mari din metalul prețios. Aurul are mai multe funcții: confera incredere: aurul este considerat un adevarat „depozit de incredere”, sporind… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii dețin cea mai mare rezerva de aur din lume, aproape cat rezervele de aur ale urmatoarelor 3 țari din topul statelor cu cele mai mari rezerve: Germania, Italia și Franța. Topul e completat de Rusia, China și Elveția. Calculata pe cap de locuitor, rezervele de aur arata un cu…

- USDA a revizuit prognoza! Ucraina ar putea exporta anul acesta comercial 16 milioane de tone de grau, cu 1 milion mai mult fața de estimarea de luna trecuta a Departamentului pentru Agricultura a SUA. Cantitatea ar fi insa cu 1,1 milioane de tone mai mica decat anul trecut. Cele mai mari cantitați de…

- Traian Basescu i-a criticat pe George Simion și Diana Șoșoaca. El s-a intrebat care sunt argumentele suveranismului intr-o Uniune Europeana care vrea sa fie tot mai integrata. Fostul președinte al Romaniei , Traian Basescu, a acordat sambata seara un interviu in exclusivitate la postul Romania TV, dezvaluind…

- Clasamentul Global Firepower utilizeaza peste 60 de factori individuali pentru a determina scorul PowerIndex („PwrIndx”) al unei anumite națiuni, cu categorii variind de la cantitatea de unitați militare și situația financiara pana la capacitațile logistice și geografie.Formula folosita de experții…

- Clasamentul Global Firepower utilizeaza peste 60 de factori individuali pentru a determina scorul PowerIndex („PwrIndx”) al unei anumite națiuni, cu categorii variind de la cantitatea de unitați militare și situația financiara pana la capacitațile logistice și geografie.Formula folosita de experții…

- Potrivit șefului Kremlinului, Vladimir Putin, o victorie a lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din SUA ar fi cel mai bun rezultat posibil pentru Rusia. Intr-un interviu pentru televiziunea rusa, din care Kremlinu l a difuzat miercuri cateva fragmente, Putin a criticat guvernul SUA: „Cred ca atitudinea…

- Germania este cea mai bogata țara din Europa intr-un top al marilor puteri de pe batranul continent, clasament care mai are in frunte Regatul Unit, dar și Rusia. In 2023, lider in acest top a fost Germania , care a devansat Regatul Unit. Germania a avut un PIB de 3,85 trilioane de euro și in ciuda provocarilor…

- Sunt in continuare coduri roșii de inundații in Franța și Germania, in timp ce Suedia este vizata de o alerta portocalie de vant și ninsori puternice. Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie pentru aceste țari.Valul de aer polar care a plecat din Peninsula Scandinava și Rusia se…