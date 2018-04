Stiri pe aceeasi tema

- Compania SpaceX a amanat cu 48 de ore lansarea programata pentru luni a rachetei din gama Falcon 9, la bordul careia sa afla cel mai nou instrument NASA pentru identificare unor planete potential locuibile, din cauza unor probleme la sistemul de navigatie si control, au precizat responsabili din…

- Cea mai ambițioasa campanie de descoperire a planetelor care pot susține viața, din jurul celor mai luminoase stele din universul vizibil, este progamata sa inceapa luni cu lansarea celui mai nou satelit al NASA. Transitic Exoplanet Survey Satellite (TESS) este programat sa decoleze spre orbita in jurul…

- Programul NASA ce vizeaza depistarea unor planete care orbiteaza alte stele decat Soarele va fi reluat in saptamanile urmatoare odata cu lansarea unui nou vehicul spatial, cu ajutorul caruia oamenii de stiinta spera sa contribuie la marirea catalogului cunoscut de exoplanete capabile sa intretina viata,…

- Președintele Slovaciei a desemnat un nou premier in locul lui Fico, fostul prim-ministru care a demisionat in urma scandalului izbucnit dupa așasinarea jurnalistului Jan Kuciak, scrie Reuters. Președintele Andrej Kiska, l-a numit, joi, pe Peter Pellegrini prim-ministru, pentru a pune capat crizei politice…

- SpaceX a realizat lansarea cu numarul 50 a unei rachete Falcon 9. Racheta a transportat pe orbita un satelit de comunicatii spaniol, denumit Hispasat care are aproximativ ''marimea unui autobuz'' conform unui tweet publicat de Elon Musk.

- Dincolo de marketingul de geniu legat de lansarea unei masini Tesla rosie in spatiu, ce s-a intamplat aseara este o dovada ca va creste rolul companiilor private in domeniul zborurilor spatiale. Musk spune ca racheta, care pe site este trecuta si cu pret, 90 milioane dolari, are sarcina utila dubla…

- O racheta de tip Falcon 9, apartinand companiei aerospatiale SpaceX, a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, transportand pe orbita un satelit de comunicatii fabricat in Luxemburg, destinat sa extinda raza de supraveghere NATO si capacitatea de a impiedica atacurile cibernetice…

