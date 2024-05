Concedierea echipei Tesla de încărcare a vehiculelor electrice ameninţă să încetinească programul lui Biden de electrificare a autostrăzilor Anul trecut, administratia Biden a anuntat reguli pentru un plan ambitios de extindere a infrastructurii de incarcare a tarii si de a sustine adoptarea vehiculelor electrice. In cadrul programului National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI), guvernul distribuie statelor 5 miliarde de dolari timp de cinci ani pentru a construi 500.000 de incarcatoare pentru vehicule electrice. Liderul pietei de vehicule electrice, Tesla, care opereaza si cea mai mare retea de incarcatoare rapide – numite Superchargers – din SUA si este cel mai mare castigator de pana acum al acelor fonduri federale, a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Brașov anunța finalizarea construcției unui nou terminal la gara din municipiu, ce va fi inaugurat sambata. Terminalul dispune de 12 peroane, stații de incarcare rapida pentru autobuzele electrice, panouri fotovoltaice, un acoperiș verde și o zona cu vegetație. Acest nou terminal este destinat…

- Tesla va concedia 2.688 de angajati la fabrica sa din Texas, a declarat producatorul de vehicule electrice intr-o notificare privind ajustarea si recalificarea lucratorilor, relateaza Reuters, transmite News.ro. Notificarea a fost emisa luni, in temeiul Legii WARN, o lege a muncii din SUA care impune…

- Elon Musk a anunțat intr-o postare social-media ca, la inceputul lunii august, vrea sa lanseze un nou proiect: Robotaxi . Mașinile folosite in acest proiect ar trebui sa se conduca autonom și, astfel, sa depașeasca sistemele actuale de asistența la conducere ale Tesla. Cu toate acestea, nu este clar…

- Productia de titei din SUA a scazut in ianuarie la 12,5 milioane de barili pe zi (bpd), fiind cu 6% sub maximul record din decembrie, din cauza temperaturilor foarte scazute, potrivit datelor publicate de Administratia pentru Informatii in Energie, transmite Reuters. Productia de titei din statul…

- Asociația WTA a inceput sa-și revizuiasca regulile, iar acest lucru ar putea permite jucatoarelor care au fost exonerate de acuzații de dopaj sau carora li s-au redus suspendarile sa revina in circuit pe baza unor „clasamente speciale”, conform unui anunț facut de asociația care supravegheaza tenisul…

- WTA a inceput o revizuire a regulilor sale, care ar putea face ca jucatoarele achitate de infracțiuni de dopaj sau carora li s-a redus suspendarea sa revina in viitor in circuit cu "clasamente speciale", a declarat miercuri, pentru Reuters, organismul de

- Actiunile Tesla au crescut luni cu aproape 7% la Bursa de la New York, dupa ce producatorul auto a anuntat majorarea preturilor la vehiculele electrice Model Y din unele tari europene si din SUA, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Din 22 martie, preturile vehiculelor electrice Model Y vor creste…

- CARIERA… Șoferii vasluieni care au obiceiul sa calce pedala de accelerație sau care ignora regulile de circulație, nu au cum sa nu o cunoasca pe polițista de la circulație Anca Iulia Ranghiuc, care ceva vreme a fost șeful Serviciului Rutier Vaslui. Intransigenta, nemiloasa cu cei care in mod vadit incalca…