- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi, 23 mai, intr-o conferința de presa ca lipsa apei calde in mai multe sectoare din București se datoreaza funcționarii cu doar doua CET-uri ale Electrocentrale București (ELCEN), insa furnizorul de agent termic susține ca edilul-șef minte. “FALS!…

- Problema apei calde și a caldurii din București ramane una constanta, de ani de zile, la fel ca și propunerea de fuziune dintre Termoenergetica și ELCEN. Gabriela Firea, fost primar al Capitalei și candidat din partea PSD la Primaria Generala, spune ca aceasta unificare ar trebui facuta și ar rezolva…

- Un nou cartier urmeaza sa fie construit in București. Este vorba de ”Cartierul Energiei”, proiect ce aparține ELCEN și va fi ridicat la CET Grozavești. Directorul ELCEN, Claudiu Crețu, a oferit detalii in exclusivitate pentru Puterea.ro despre investiție. Iata cand ar putea incepe lucrarile și la ce…

- In cadrul ședinței Consiliului Politic Național al PSD, desfașurata miercuri, Rareș Hopinca, actualul Prefect al Capitalei, a fost desemnat candidatul partidului la Primaria Sectorului 2 din București. Aceasta decizie vine in contextul in care PSD și PNL au convenit sa susțina candidați comuni la toate…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a descins, in aceasta dimineata, la Primaria Generala a Municipiului Bucuresti și la Politia Locala a Municipiului Bucuresti pentru a ridica anumite documente care-l vizeaza pe primarul general Nicusor Dan, dar si persoane cu functii de conducere apropiate de edil.…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone vine cu noi acuzații la adresa contacandidaților care intra in cursa pentru fotoliul Capitalei. Mesajul sau, intitulat „Scrisoare pentru saltimbancii politicii de circ și stapanii lor trufași”, ii ataca pe politicieni. In postarea realizata de Cristian…

- Cristian Popescu Piedone a emis prognoza meteo in politica. In ciuda faptului ca ”vine furtuna peste București”, primarul Sectorului 5 se arata hotarat sa o infrunte. Intr-o postare plina de poezie și aluzii la starea actuala a scenei politice, Piedone iși arata determinarea de a candida pentru fotoliul…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, refuza aprobarea fuziunii dintre ELCEN și Termoenergetica de catre Consiliul General: „Este aceeași rețeta a haosului general din București: iresponsabilitate, in