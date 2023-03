VIDEO. Șoferii din Mariupol au intrat în grevă: autobuzele nu mai au motorină, toate stocurile fiind predate rușilor Șoferii de autobuz din orașul Mariupol, ocupat temporar de rusi, au intrat in greva, din cauza neachitarii salariilor – a anunțat consilierul primarului orașului, Petro Andriușcenko, transmite RBC, potrivit Rador. „Greva a coincis cu o lipsa aproape totala a motorinei pentru operarea autobuzelor” – a mai scris consilierul pe Telegram. Andriușcenko a menționat ca in […] The post VIDEO. Șoferii din Mariupol au intrat in greva: autobuzele nu mai au motorina, toate stocurile fiind predate rușilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

