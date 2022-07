VIDEO! Soferi prinsi beti si drogati la volan. Actiune rutiera ampla in judetul Iasi La sfarsitul saptamanii trecute., polițiștii rutieri au acționat pe raza intregului județ pentru prevenirea principalelor cauze de producere a accidentelor rutiere. Una dintre prioritațile acțiunii a fost prevenirea accidentelor rutiere generate de consumul de alcool și/sau droguri la volan.In cadrul activitaților desfașurate in ultimele 24 de ore au fost reținute 41 permise de conducere și au fost retrase 2 certificate de inmatriculare. https://www.7est.ro/wp-content/uploads/2022/07/Clip-video-16.mp4 Spre exemplu, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași au depistat un barbat, care a condus… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

