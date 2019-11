Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu ora 10, la Cimitirul Central din Constanta are loc o slujba de pomenire a unuia din ctitorii si putem spune fondatorul presei moderne dobrogene, Constantin N. Sarry, nascut in acelasi an in care Dobrogea se intorcea la patria mama, in 1878, cel ce a luptat pentru o presa independenta, dedicata…

- Credincios proiectului sau de a onora neobosit Ziua Dobrogei, in contextul aniversar al implinirii a 141 de ani de la revenirea provinciei sub administratie romaneasca, cotidianul ZIUA de Constanta va organiza, in al doilea an consecutiv, Forumul religiilor in Dobrogea, o platforma inedita de dialog…

- Intre cele cinci personalitati legate de plaiurile dobrogene carora li se va conferi distinctia Meritul Dobrogea se afla si prodigiosul publicist Constantin Sarry, cel care timp de patru decenii a fost director al ziarului "Dobrogea Juna", cea mai citita gazeta a acestei provincii primul magazin istoric…

- Ieri, 14 noiembrie, de Ziua Dobrogei, aula Bibliotecii Judetene "I.N.Roman" din Constanta s a dovedit neincapatoare.Intr o atmosfera de sarbatoare, in care toti cei prezenti au impartasit sentimentul autentic al apartenentei la aceasta veche provincie plina de frumusete, magie si mister, a fost lansat…

- Miercuri, un grup de 20 de varstnici a fost la Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada", la Festivalul International "Dobrogea la Portile Balcanilor", desfasurat cu ocazia Zilei Dobrogei.Spectacolul a prezentat intr o impletire armonioasa suite instrumentale si coregrafice de Dobrogea,…

- Constanța și Tulcea sunt cele mai noi regiuni ale Romaniei pentru ca, pana acum 141 de ani, Dobrogea era o bucata din Imperiul Otoman și nu era legata in vreun fel de principatele romanești. Stand la cozi de cateva zeci de metri, langa o orga din care ieșea stramb muzica lui Gheorghe Gheorghiu și cautand…

- Prefectul judetului Constanta, Dumitru Jeaca si subprefectul Senol Ali au participat la Tulcea, alaturi de conducerea Institutiei Prefectului Tulcea la o festivitate solemna, finalizata prin semnarea Protocolului intre cele doua institutii, la Sala Mihail Kogalniceanu. Protocolul are ca baza organizarea…

- Trei zile cu inedite spectacole, sustinute de artisti din judetele Constanta si Tulcea dar si din Bulgaria, se vor desfasura la Pavilionul Expozitional din statiunea Mamaia, la sfarsitul acestei saptamani, cu prilejul Zilei Dobrogei - 14 noiembrie, la implinirea a 141 de ani de la trecerea acestei…