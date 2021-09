Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a sosit duminica în Slovacia, dupa o scurta escala la Budapesta, pentru o vizita oficiala care va dura pâna miercuri si pe agenda careia sunt cuprinse de asemenea întâlniri cu supravietuitori ai Holocaustului si cu membri ai comunitatii rome.Suveranul pontif,…

- Certificatul sanitar european pentru COVID-19 va putea fi folosit in Slovacia ca bilet de intrare in magazine si in locatiile altor furnizori de servicii, conform unei legi votate duminica de parlamentul de la Bratislava, relateaza agentia DPA. Certificatul, care ofera informatii despre vaccinare, testarea…

- Echipa naționala de cadeți a Romaniei, alcatuita din jucatori nascuți in anii 2004 și 2005, a disputat la sfarșitul saptamanii trecute, la Bratislava, doua meciuri de pregatire impotriva reprezentativei similare a Slovaciei. „Tricolorii”, cu nu mai puțin de opt handbaliști de la CSU din Suceava in echipa,…

- Teodor Stefan este cel mai tanar debutant al HC Dobrogea Sud in prima divizie, sustinand prima partida in Liga Nationala la 16 ani si noua luni. Lotul national de handbal cadeti al Romaniei format din sportivi nascuti in anii 2004 si 2005 a efectuat un stagiu de pregatire la Timisoara, la finele caruia…