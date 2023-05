Stiri pe aceeasi tema

- “Trafic blocat pe DN2E85, la ieșire din municipiul Ramnicu Sarat catre Focșani. Din primele date un autovehicul este rasturnat in afara parții carosabile, 10 persoane ar necesita ingrijiri medicale”, transmite IPJ Buzau. Și IGSU precizeaza ca in autocar se aflau 32 de pasageri. “Avand in vedere numarul…

- Porțiuni din drumul național 2L Soveja-Lepșa au fost intabulate in favoarea unor persoane fizice și societați comerciale care dețin paduri in zona manastirii Lepșa. Prefectul Nicușor Halici a cerut instituțiilor statului sa rezolve cat mai repede aceasta situație astfel incat sa nu fie blocate lucrarile…

- Ați vazut-o? Ieri, 5 mai a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au fost sesizați de catre o femeie, despre faptul ca, la data de 4 mai, in jurul orei 15.30, nepoata sa, ENE CATALINA ANDREEA , in varsta de 27 de ani, a plecat din comuna Corbița, sat Buda și nu a mai revenit. […] Articolul O…

- La data de 27.04.2023, ora 19.54, polițiștii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Cotești au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre o femeie din comuna Slobozia Cioraști, cu privire la faptul ca fiica ei, MAZILU DENISA-ANDREEA, in varsta de 14 ani, a plecat de la domiciliu in cursul zilei și nu a mai…

- La data de 15 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați cu privire la plecarea voluntara a minorei BOȚ ELENA MARCELA, de 15 de ani, din satul Vizantea Razașeasca, comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea. In noaptea de 14/15 aprilie a.c., in jurul orei 03.00,…

- Președintele ACS Odobești, Secția moto, Georgian Mocanu, propune folosirea fondurilor pentru bazele sportive pentru sportul cu motor prin „Programul Operațional Regional” Adunarea generala a Federației Romane de Motociclism a avut loc sambata, 18 martie, cu participarea reprezentanților a 86 de cluburi…

- Polițiștii Serviciului Rutier intervin la un accident rutier sesizat prin apel 112. Conform primelor date, coliziunea a avut loc in Dumbraveni intre un tir și un autovehicul. Vom reveni cu informații. Update! Conform polițiștilor, „din primele date, cinci persoane au suferit leziuni. In urma evenimentului…

- Handbaliștii focșaneni de Liga Naționala vor juca sambata, 11 februarie, de la ora 17:00 in Sala Romeo Iamandi din Buzau cu formația locala ACS HC in etapa a 17-a a ediției de campionat 2022-2023. Gazdele, aflate in partea a doua a clasamentului, la 3 puncte de locurile de baraj – pana la care este…