EXERCITIU CU FORTE SI MIJLOACE PENTRU ANTRENAREA PERSONALULUI SILVIC SI A PERSONALULUI STRUCTURILOR SPECIALIZATE IN GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚA GENERATE DE UN INCENDIU LA FONDUL FORESTIER Un amplu exercițiu pentru antrenarea structurilor de intervenție a fost desfașurat in data de 20 septembrie a.c., in comuna Soveja, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saliny” al […] Articolul VIDEO și FOTO! Exercițiu de amploare desfașurat la Soveja: simularea unei intervenții, in cazul unui incendiu violent de padure apare prima data in Monitorul de Vrancea .