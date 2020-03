Stiri pe aceeasi tema

- Olimpiu Moruțan (20 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la FCSB, a ales sa se relaxeze in cadrul unui centru de echitație, deși autoritațile din Romania au recomandat cetațenilor sa evite pe cat posibil ieșirea din casa in aceasta perioada, cand Europa se confrunta cu o pandemie de coronavirus.…

- Jucatoarea de tenis americanca Serena Williams (38 de ani, 9 WTA) anunța ca va petrece urmatoarele 6 saptamani in autoizolare, dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus. Sportiva a dezvaluit pe rețelele de socialiare ca va sta alaturi de soțul sau, Alexis Ohanian (36 de ani), și fiica sa de 2 ani, Olympia.…

- Conducerea Salinei Turda a luat decizia de a inchide obiectivul turistic incepand de maine, 14 martie, pana in data de 31 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire a masurii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- MASURI… Parohiile si manastirile din judetul Vaslui se alatura institutilor publice care trebuie sa implementeze o serie de masuri de limitare a raspandirii noului coronavirus. Potrivit unui document transmis ieri de Cancelaria Sfantului Sinod, la intrarea in fiecare lacas de cult trebuie sa fie afisate…

- Flacara Olimpica a fost aprinsa, joi, intr-o ceremonie fara spectatori, din cauza pandemiei cu coronavirus, ceremonie care a avut loc in vechea Olympia, potrivit news.ro.La festivitate au participat 100 de persoane acreditate de Comitetul Olimpic Internationale si de Comitetul de organizare…

- Avocatul Poporului ii cere președintelui Klaus Iohannis sa declare starea de urgența, in contextul pandemiei de coronavirus. „Avocatul Poporului, in calitate de garant constituțional al drepturilor și liber...

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat in sedinta de joi, 12 martie, amanarea sustinerii examenului de definitivat in magistratura, in contextul pandemiei de coronavirus. Examenul era programat pentru zilele de 14 si 15 martie, insa acesta va fi reprogramat dupa data de 4 mai 2020."Plenul…

- Complexul Therme Bucuresti se inchide incepand de joi pana pe 31 martie, devansand lucrarile multinanuale de mentenanta, in contextul pandemiei de coronavirus, scrie Ziarul Financiar. „Therme Bucuresti...