- Am alocat astazi, in ședința ordinara a Consiliului Județean, suma de 2 milioane de lei (400.000 de euro) pentru finanțarea Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Pantelimon” din Focșani. Susținem, astfel, sistemul de sanatate din județ pentru ca știm cu toții cat de importanta pentru societate este atenția…

- Avand in vedere, apariția in spațiul public, a unor imagini referitoare la montarea unor separatoare in magazinul Kaufland, de pe str. Brailei nr. 102, din municipiul Focșani, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea s-a autosesizat și a dispus verificarea in teren…

- O mama internata cu fetița sa in weekend la Secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani ne-a scris in legatura cu o situație cu care s-a confruntat in unitatea sanitara. Potrivit acesteia, fiica sa, in varsta de puțin peste un an, nu a primit lapte praf preparat decat…

- Inca 8 paturi sunt funcționale de ieri la Departamentul Terapie Acuta din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani, pentru pacienții Covid-19. Acestea se adauga celor 7 deja existente in cadrul acestui departament și totalului de 169 din intreg spitalul, insa in continuare…

- Explozia prețului la gazele naturale și situația in care a ajuns ENET din acest motiv lovește inclusiv in pacienții internați in Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani. Chiar daca nu toate secțiile unitații spitalicești se afla in aceeași situație, sunt pacienți care la propriu sunt…

- Inalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat definitiv pe problema menținerii managerului Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani in funcție, in condițiile in care Ministerul Sanatații a facut toate demersurile, indiferent de costuri, pentru ca cea mai mare unitate cu paturi…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea, cu sediul in municipiul Focșani, str. Dornișoarei, nr. 10, scoate la concurs, in vederea ocuparii prin incadrare directa și/sau rechemare in activitate, posturile de executie vacante: Ofiter I din cadrul Inspecției de Prevenire…