Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au fost solicitați prin apel 112 sa intervina la locul producerii unui accident rutier – Marașești – Haret -DN2 E85. Conform primelor informații de la fața locului, coliziunea a avut loc intre un camion, o autoutilitara și un autoturism. La acest moment, unui pasager…

- Doua autobasculante și doua tiruri au fost implicate intr-un accident rutier produs pe DN2 E85, in zona localitații Bizighești, comuna Garoafa. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat in aceasta dimineața, la ora 7.05, ca pe DN 2 Focșani-Bacau, in zona localitații…

- Polițiștii Serviciului Rutier intervin la un accident rutier semnalat prin apel 112. Pe Drumul Național 2 E85, la ieșire din municipiul Adjud spre Focșani, a avut loc o coliziune intre un autoturism și o autoutilitara cu 7 locuri. Din primele informații, o persoana este inconștienta iar una este incarcerata.…

- Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca, in localitatea Garoafa – DN2 E85 a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate doua autoturisme și un tir. Din primele informații, pentru un minor in varsta de 11 ani, ranit ușor, a fost solicitata intervenția…

- O persoana a murit și alte doua au fost ranite, intr-un accident produs astazi la Dumbraveni, in care au fost implicate doua autoturisme. „La ora 16:35, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe DN2/E85 in comuna Dumbraveni, s-a produs un accident rutier…

