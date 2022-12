Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, nu ar fi fost intampinata, luni, la aterizarea in Romania, de niciun oficial guvernamental, au declarat surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, face o vizita de doua zile in Romania, iar luni se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis si se va adresa Parlamentului. Marti, Metsola participa la un dialog cu tinerii, la Facultatea de Drept din Bucuresti, informeaza news.ro.

Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a anuntat, joi, reforme "ample" pentru anul 2023, in contextul scandalului de coruptie care afecteaza institutia, informeaza cotidianul Le Figaro.

OMV Petrom, companie din Romania controlata de gigantul austriac OMV, vine cu o solicitare urgenta catre cancelarul Austriei, Karl Nehammer, și echipa sa.OMV Petrom sare in apararea Romaniei in privința aderarii țarii noastre la Schengen. Vezi AICI ce MESAJ FERM are OMV Petrom pentru Guvernul Austriei...

Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a declarat joi "extrem de dezamagita" de decizia din Consiliul de Justitie si Afaceri Interne (JAI) al UE ca Romania si Bulgaria sa nu fie admise inca in Spatiul Schengen.

Patriotismul este suma pasilor pe care ii facem in fiecare zi pentru Romania, de la lucrurile mici la visurile mari, a afirmat, joi, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, de Ziua Nationala, potrivit Agerpres.

La multi ani tuturor celor care traiesc cu Romania in suflet, a transmis joi secretarul de stat Gheorghe Carciu, seful Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni.

Parlamentul European s-a pronuntat joi prin vot pentru eliminarea controalelor la frontierele interne dintre spatiul Schengen si Croatia.