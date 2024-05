China permite o şedere de 15 zile fără viză a călătorilor de croazieră, în anumite provincii, pentru a stimula turismul Reglementarile impun strainilor sa intre printr-unul dintre cele 13 porturi de croaziera din tara, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale pentru Imigrari (NIA) din China. Vizitatorii trebuie sa calatoreasca ca parte a unui grup de circuit format din cel putin doua persoane, organizat de o agentie de turism chineza, si sa plece din tara cu aceeasi croaziera. Grupurile de circuit pot calatori in Beijing sau in alte provincii de coasta. ”Implementarea integrala a politicii de intrare fara viza pentru turistii straini care fac croaziere este un pilon important pentru accelerarea dezvoltarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

