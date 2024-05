TikTok experimentează cu filmări de 60 de minute Dupa ce a crescut deja de mai multe ori limita de timp a clipurilor pe care le acomodeaza, TikTok testeaza acum postarea filmarilor care au o lungime de pana la 60 de minute. Schimbarea reprezinta cea mai noua ridicare a pragului de timp dintr-un sir destul de lung. De la clipurile scurte cu care s-a lansat, TikTok a crescut limita acestora la 10 minute. Intre timp, creatorii de continut care vand abonamente pot posta clipuri de 20 de minute, iar un numar limitat dintre utilizatori pot chiar posta filmari lungi de 30 de minute. Clipurile scurte au fost, pentru reteaua chineza, poarta de intrare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

