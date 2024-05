Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca dupa alegerile locale de luna viitoare va anunța decizia privind candidatura la prezidentiale. „Pana atunci, avem o competitie, momentan, de scris carti. Nu particip la ea!”, a mai replicat Ciolacu, facand aluzie la anuntul presedintelui PNL, Nicolae…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat luni ca isi va lansa in luna iunie cartea "Un ostas in slujba tarii". Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat luni ca isi va lansa in luna iunie cartea "Un ostas in slujba tarii", potrivit Agerpres.Cartea va aparea la Editura RAO, iar toate incasarile vor…

- Iși lanseaza cartea! Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, luni, ca isi va lansa in luna iunie cartea „Un ostas in slujba tarii”. Cartea va aparea la Editura RAO, iar toate incasarile vor fi donate catre initiative caritabile, a precizat Ciuca . „Paginile acestei carti sunt despre mine. Nu despre…

- „Pana intr-un milion de euro platesti, dar fapta ramane. Fapta ramane. Daca ai mai facut acest lucru, te duci direct la puscarie, indiferent de suma. Acum, pentru o evaziune fiscala de 3000 de euro sa coste un dosar 25.000 de euro si sa stea in judecata pana se prescrie, eu cred ca nu avem o eficienta.…

- „Guvernul se va implica direct in sustinerea proiectului pentru imbunatatirea metodelor de evaluare imagistica a pacientilor oncologici, aflat in derulare la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti. Suntem interesati sa colaboram pentru aplicarea si in Romania a celor mai eficiente terapii, in…

- „Am venit cu domnul ministru sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem si centurile oraselor importante din Moldova. Ce ma bucur mult este ca, in sfarsit, vorbim de autostrada Moldovei. Am vazut impreuna azi impreuna cu domnul ministru deja pe anumite portiuni…

- Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca il prezinta miercuri, la ora 12.00, pe candidatul PSD-PNL la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, intr-o conferinta de presa care va avea loc la Palatul Parlamentului, la care vor participa si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, si presedintele PNL Bucuresti,…