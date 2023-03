VIDEO: Se toarna primul strat de asfalt in zona centrala din Alba Iulia. Lucrarile de infrastructura continua in municipiu Muncitorii toarna sambata primul strat de asfalt pe sectorul de drum aflat in lucru in zona centrala din municipiul Alba Iulia, pe strada I.C. Bratianu și strada Ardealului, a transmis primarul Gabriel Pleșa. Reamintim faptul ca lucrarile de modernizare și reabilitare in cadrul primului proiect de mobilitate urbana au inceput in centrul municipiului Alba Iulia […] Citește VIDEO: Se toarna primul strat de asfalt in zona centrala din Alba Iulia. Lucrarile de infrastructura…