- Președintele francez Emmanuel Macron l-a sunat pe omologul sau israelian, Isaac Herzog, pentru a-i explica declarațiile sale de vineri, cand a spus ca nu exista "nicio justificare" pentru bombardamentele Israelului asupra "acestor copii, acestor femei, acestor batrani" din Gaza și a facut apel la incetarea…

- ONU anunta ca 88 de membri ai personalului agenției sale pentru refugiați palestinieni, UNRWA, au fost uciși de la inceputul razboiului, fiind "cel mai mare numar de decese inregistrat vreodata de ONU intr-un singur conflict". Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) desfașoara o lovitura semnificativa…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat vineri, 3 noiembrie, imagini in care apar membri ai Unitații de elita de cautare și salvare, aflați la bordul elicopterului 669 al forțelor aeriene, care extrag soldați raniți din interiorul Fașiei Gaza, pe fondul ofensivei terestre a Israelului, scrie…

- Cateva zeci de persoane participa, joi dupa-amiaza, la manifestația organizata in centrul Bucureștiului in semn de solidaritate cu cetațenii israelieni ținuți ostatici in Fașia Gaza. Aceștia au steaguri ale Israelului. De asemenea, au fost afișate fotografii ale ostaticilor. „Joi, 02 noiembrie 2023,…

- Aproximativ 100.000 de oameni s-au alaturat sambata unei demonstratii pro-palestiniene din centrul Londrei, marsaluind prin capitala britanica pentru a cere o incetare imediata a focului in Gaza, dupa atacul Hamas asupra Israelului de acum doua saptamani, transmite Reuters, conform news.ro. Peste 5.000…

- Președintele american Joe Biden a promis, in discursul sau catre națiune pe care l-a susținut din Biroul Oval, continuarea sprijinului pentru Israel, anunțand ca va face o solicitare urgenta de finanțare catre Congres. „In Israel, ne vom asigura ca vor avea ceea ce au nevoie pentru a-și proteja poporul”,…

- Gruparea palestiniana Hamas a lansat un atac surpriza din Gaza in Israel, in una dintre cele mai grave escaladari ale conflictului israeliano-palestinian din ultimii ani. Hamas este o miscare militanta islamista si unul dintre cele doua partide politice majore din teritoriile palestiniene. Aceasta guverneaza…

- Gruparea terorista Hamas a convins Israelul ca nu este interesat de razboi, a declarat luni o sursa apropiata organizației teroriste pentru agenția de presa Reuters. Hamas a desfașurat o campanie de ani de zile pentru a pacali Israelul sa creada ca grupul nu dorește un conflict armat și ca ar putea…