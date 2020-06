Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit vineri pentru a salva trei persoane disparute intr-o balta langa localitatea Teleormanu, una dintre ele a fost transportata la spital, iar doua nu mai aveau puls cand au fost scoase din apa, informeaza ISU Teleorman.Varstele celor trei persoane sunt de 18, 34 si 36…

- Camerele de supraveghere dintr-un tramvai timisorean au surprins momentele in care o batrana de 80 de ani este lovita naprasnic, apoi jefuita. The post Femeie de 80 de ani, lovita fara mila și jefuita in tramvai, la Timișoara. Video appeared first on Renasterea banateana .

- Camerele de supraveghere dintr-un tramvai timisorean au surprins momentele in care o batrana de 80 de ani este lovita naprasnic, apoi jefuita. Femeia a fost izolata in partea din spate a tramvaiului, prada sigura pentru banda de patru hoti, formata dintr-un barbat si trei femei. La un moment dat, au…

- Atac al hoților din mijloacele de transport in comun surprins de camerele de supraveghere, la Timișoara. O femeie in varsta de 80 de ani a fost atacata de o banda formata din patru hoți, iar indivizii au fost prinși de angajații STPT. Printre cei care au reușit sa-i captureze pe atacatori este și fostul…

- Pompierii din judetul Mehedinti au scos, luni seara, din apele Dunarii, cadavrul unui al saselea migrant din grupul celor care au incercat sa treaca ilegal fluviul cu ajutorul unei barci in care intrase apa, in urma cu zece zile. In ultimele doua zile, echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului…