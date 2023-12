VIDEO. Scene șocante în Slatina. Lovit intenționat cu mașina și târât câțiva metri după o șicanare în trafic Un barbat de 30 de ani a fost lovit intentionat de o masina, pe o strada din Slatina, dupa o sicanare in trafic. Victima a fost apoi tarata pe trotuar si a ramas prinsa sub autoturism, iar cei care l-au lovit au refuzat sa coboare. Zeci de trecatori au intervenit si au ridicat vehiculul pentru […] The post VIDEO. Scene șocante in Slatina. Lovit intenționat cu mașina și tarat cațiva metri dupa o șicanare in trafic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Un barbat de 30 de ani a fost lovit intentionat de o masina, in Slatina, dupa o sicanare in trafic. Victima a fost apoi tarata pe trotuar si a ramas prinsa sub autoturism, iar cei care l-au lovit au refuzat sa coboare. Zeci de trecatori au intervenit si au ridicat vehiculul pentru scoaterea victimei

