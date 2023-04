Stiri pe aceeasi tema

- Scandal monstru in Comisia juridica a Camerei Deputaților, marți, dupa ce majoritatea PSD-PNL-UDMR a votat un amendament la Codul de procedura penala prin care inregistrarile nu vor mai putea fi folosite ca mijloc de proba in cazurile de infractiuni de coruptie si infractiuni asimilate coruptiei. USR…

- Deputatul USR Victor Ilie spus, marți in timpul dezbaterilor pe Codurile Penale din Comisia juridica, ca deputata PSD Laura Vicol a votat o modificare care il favorizeaza direct pe soțul ei in procesul in care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala și grup infracțional organizat.„Deputatul…

- USR a anunțat ca va sesiza Curtea Constituționala și Comisia Europeana daca amendamentul votat astazi la Comisia Juridica va fi menținut la votul final din Camera Deputaților, camera decizionala. Președinta Comisiei, Laura Vicol (PSD) este acuzata ca este direct interesata in procesul soțului. Comisia…

- Parlamentarii PNL au inițiat un proiect legislativ prin care sediile in care funcționeaza asociațiile de revoluționari trec, gratuit, in proprietatea acestora. Propunerea PNL va fi discutata marți in Comisia de Administrație Publica. Deputatul USR Alin Apostol a postat pe facebook un mesaj prin care…

- Audierea conducerii ASF in Parlament, pe tema creșterii tarifelor RCA și a insolvenței Euroins a stat sub semnul protestelor. Mai mulți lideri AUR, in frunte cu George Simion, s-au instalat, „inarmați cu pancarte”, chiar in sala de ședința, in spatele șefilor ASF. Potrivit anunuțului facut de Senat,…

- Deputatul USR Alin Apostol critica intenția coaliției PSD-PNL-UDMR de a crește salariile pentru bugetarii care lucreaza in domeniul agricol, mai exact in cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), instituție subordonata Ministerului Agriculturii: ”Mi se pare un proiect de lege…

- Un proiect de lege, initiat de deputatul PNL Florin Roman, depus la Parlament, propune ca persoanele care au titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 sa fie scutite de la plata impozitului pentru un autoturism. Propunere legislativa modifica si completeaza in acest sens articolul…

- Mai multi senatori au depus, la Parlament, un proiect prin care propun ca persoanele salariate sa primeasca liber cu ocazia zilei de nastere, transmite Agerpres. Propunerea legislativa, initiata de 19 senatori liberali si unul social-democrat, completeaza in acest sens art.139 din Legea nr.53/2003 –…