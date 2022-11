Stiri pe aceeasi tema

- Noul Cod fiscal aduce probleme pentru intreaga societate. Lacomia guvernanților nu lasa loc nici pentru un minim de griji fața de posibilitațile de trai ale populației. Am mai discutat despre ilogica taxare la nivel de norma intreaga a celor care lucreaza doar doua ore și de razbunarea politicienilor…

- Noul prim-ministru al Marii Britanii, Rishi Sunak, a fost aclamat miercuri de parlamentari și aplaudat de comentatorii politici, in timp ce s-a confruntat cu Partidul Laburist, aflat in opoziție, in parlament, pentru prima data de cand a devenit lider. Sunak, care incearca sa puna capat unei perioade…

- Noul prim-ministru al Marii Britanii, Rishi Sunak, a declarat ca va incerca sa rectifice erorile facute de predecesorul sau, sa restabileasca increderea in politica și sa abordeze o „criza economica profunda”, dar a avertizat țara ca va trebui sa ia decizii dificile. Aflat in fața noului sau birou de…

- Vasile Dincu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apararii Naționale in guvernul condus de premierul Nicolae Ciuca. Dincu și-a anunțat public demisia la data de 24 octombrie 2022, printr-un mesaj postat pe internet. Motivul invocat de ministrul Dincu pentru demisia lui este ca nu poate colabora…

- Whatsapp face o schimbare importanta in ceea ce privește grupurile din aplicație. Le va face mult mai puțin enervante. Daca ați fost vreodata intr-un grup care este pur și simplu prea aglomerat, iar notificarile curg intruna, avem vești bune. WhatsApp a inceput recent sa testeze grupuri de dimensiuni…

- Adrian Caciu, Ministrul Finanțelor, a declarat intr-o intervenție la Antena 3 ca pensiile vor fi marite mai mult decat prevede legea. Intrebat daca țara noastra are fonduri pentru sprijinul gospodariilor si companiilor in zona de energie, dar si pentru cresterea pensiilor si salariilor, acesta a spus:…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vrea declanșarea unei anchete penale care sa urmareasca modul in care a fost acordat ajutorul de stat companiei Blue Air. „Compania a intrat in acea forma premergatoare falimentului, concordatul, in octombrie 2020. Au intrat in aceasta forma in uma deciziei…

- Prim-ministrul britanic Liz Truss a declarat ca nu va impune o taxa pe profit producatorilor de energie, ci va aborda creșterea facturilor la energie prin creșterea imprumuturilor. Truss, numita prim-ministru marți (6 septembrie), a promis ca va acționa imediat pentru a aborda una dintre cele mai mari…