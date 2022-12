Stiri pe aceeasi tema

- Inundatii provocate de ploile abundente care au cazut in cursul noptii au paralizat marti dimineata capitala Republicii Democrate Congo, Kinshasa, unde au fost semnalate pagube materiale, iar arterele principale din centrul orasului au fost acoperite de apa, conform unor martori si jurnalisti de…

Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata ca rezultat al inundatiilor si alunecarilor de teren in estul Republicii Democrate Congo, informeaza Rador.

Presedintele Ferdinand Marcos Jr. urmeaza sa survoleze luni districtele din Filipine acoperite de ape pentru a inspecta pagubele cauzate de furtuna tropicala Nalgae, care a maturat teritoriul acestei tari din Asia de Sud-Est in weekend, provocand moartea a cel putin 98 de persoane, informeaza Reuters.

Cel putin 24 de persoane au murit si alte opt sunt date disparute in urma ciclonului Sitrang care a afectat sudul Bangladeshului, unde un milion de locuitori au fost evacuati din zonele de campie, au declarat marti autoritatile locale, relateaza AFP si Reuters.

Cel putin 33 de persoane au murit in inundatii si alunecari de teren in vestul Nepalului in ultima saptamana, a anuntat presa locala, potrivit BBC.

Cel puțin 12 persoane au murit și 2 se aflau in stare critica dupa ce un autobuz a luat foc sambata in orașul Nashik, in statul Maharashtra din vestul Indiei, a declarat un oficial al poliției pentru Reuters.

O alunecare de teren provocata de ploi torentiale a ucis cel putin 14 persoane si a ranit sapte in vestul Nepalului, au precizat sambata autoritatile in timp ce echipele de salvare efectuau cautari la fata locului pentru regasirea altor 10 oameni dati disparuti, informeaza Reuters.

Cel puțin 10 persoane au murit in urma unui atac aerian asupra unui oraș din Etiopia. In zona se dau lupte intre armata etiopiana și forțele rebele, potrivit Reuters.