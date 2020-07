Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, in contextul creșterii ritmului de raspandire a infecțiilor cu noul coronavirus, ca toti angajatii din instituțiile cu atributii de control vor iesi din birou, iar verificarile vor fi de severitate maxima, proportional cu gradul de incalcare a regulilor.Citește…

- Credinciosii nu vor putea intra, inca, in interiorul bisericilor, incepand cu 15 iunie, data la care vor fi introduse noi masuri de relaxare "Am discutat in zona religioasa cu Preafericitul Pariarh si alti lideri religiosi. Le-am spus ca vom deschide la un moment dat bisericile, dar aceasta…

- Ziarul Unirea Din 15 iunie, cei care vin din Grecia, Austria sau Bulgaria nu vor mai fi izolați la domiciliu: Anunțul premierului Orban Joi, 12 iunie in cadrul ședinței de Guvern, primul ministru Ludovic Orban a anunțat ca din 15 iunie se va renunta la izolarea la domiciliu pentru persoanele care vin…

- Ziarul Unirea Romania trece la STAREA DE ALERTA MAXIMA. Anunțul premierului Orban Ludovic Orban a anunțat ca Executivul a adoptat Hotararea de Guvern pe Starea de Alerta, punctand ca de acum se trece de la „stare de alerta la stare de alerta maxima. „Pentru ca lucrurile sa fie clare, sa nu avem foarte…

- Ziarul Unirea Ce tip de șomaj tehnic se prelungește dupa 1 iunie: Peste 700.000 de romani iși vor cauta de lucru. Anunțul premierului Orban Executivul cauta resurse financiare pentru reluarea activitații economice, dar și masuri de ajutor pentru companii, ca sa poata plati angajații reveniți la munca,…

- Luni, 27 aprilie, ministrul Educației, dar și președintele Romaniei, Kluas Iohannis, au anunțat faptul ca școlile vor ramane inchise pana la toamna, in contextul pandemiei de coronavirus. Acum, insa, vine o noua intrebare legata de acest aspect. Ludovic Orban, premierul Romaniei, a facut precizari legate…

- Ludovic Orban a declarat luni seara, la Digi24, ca au existat multe voci care au cerut redeschiderea scolilor, dar in analiza efectuata au fost identificate „foarte multe riscuri”, motiv pentru care s-a luat decizia reluarii cursurilor in septembrie. Premierul a vorbit și despre ce se va intampla cu…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban anunta ca, dupa 15 mai, statul va asigura mastile necesare purtarii in spatii publice, insa nu pentru toata lumea. ”Este o masura necesara in spatii inchise. Pentru persoanele care nu au venituri pregatim un mecanism de distributie in care persoanele care nu au venituri,…