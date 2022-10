Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat duminica serviciile secrete ucrainene (SBU) ca s-au aflat la originea exploziei puternice care a avariat in ajun podul care leaga Crimeea de Rusia, spunand ca a fost vorba despre un ”act terorist” contra unei infrastructuri cheie, transmit AFP, Reuters si DPA.…

- O explozie puternica a afectat sambata podul rutier și feroviar al Rusiei catre Crimeea, lovind un simbol al anexarii peninsulei de catre Moscova și o ruta-cheie de aprovizionare a forțelor care lupta pentru a menține controlul asupra teritoriul capturat in sudul Ucrainei, anunța RADOR. Fii…

- Secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, Oleksii Danilov, a postat pe pagina sa de Facebook, un videoclip cu podul din Crimeea in flacari, alaturi de o inregistrare a actriței Marilyn Monroe, cantand „La mulți ani, domnule președinte”. Astfel, oficialul ucrainean a facut…

- Pe fondul contraofensivei reușite a Ucrainei in regiunea Harkov și situației grele in care se afla armata rusa care risca sa fie incercuita in Izium, Vladimir Putin a convocat, vineri, o intalnire cu inalți oficiali de securitate naționala, potrivit raportului Institutului American pentru Studiul…

- Locuitorilor din peninsula ocupata de ruși li s-a aratat un videoclip ce le-a amintit ca Crimeea aparține Ucrainei, cadou pentru Ziua Drapelului de Stat al Federației Ruse. Hackerii ucraineni au spart serverele televiziunii din Crimeea postand un videoclip patriotic. Incidentul a fost raportat pe Twitter…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a publicat pe contul sau de Telegram o harta cu teritoriul Ucrainei impartit de mai multe tari, printre care si Romania. Harta lui Medvedev arata ca Ucraina ar mai ramane doar cu teritoriile din jurul capitalei Kiev, in…