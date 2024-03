Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a respins joi ca fiind un „nonsens” acuzatia Rusiei privind implicarea Ucrainei in atacul de saptamana trecuta de la sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, soldat cu peste 140 de morti si sute de raniti, afirmand ca este clar ca Statul Islamic este „singurul responsabil” de atentat,…

- Dupa atacul terorist de la sala de spectacole Crocus City Hall de la periferia Moscovei, migranții din Asia Centrala veniți in Rusia se confrunta cu violențe, rasism și raiduri ale poliției. Ambasada Tadjikistanului și-a avertizat in weekend cetațenii aflați la ruși sa nu-și paraseasca locuințele decat…

- Atacul terorist de la mallul Crocus de langa Moscova a fost pregatit de islamiști radicali, iar serviciile speciale „ale Ucrainei au contribuit, de asemenea, la toate”, a declarat șeful FSB, Alexander Bortnikov. Pe langa Ucraina, Moscova mai acuza serviciile din SUA sau Marea Britanie. "In termeni…

- Serviciul de informatii militare al Ucrainei (GUR) a atribuit masacrul de vineri din centru comercial de la periferia Moscovei unei „operatiuni planificate de serviciile speciale ale Kremlinului” cu scopul de „a discredita Ucraina si intreaga lume libera”, informeaza EFE, citata de presa romana .

- Administrația Putin a instruit presa rusa de stat și pro-guvernamentala sa sublinieze așa-zisele ”urme” ale unei implicari ucrainene in relatarile despre atacul terorist de vineri de la Centrul Crocus, potrivit publicației ruse de opoziție Meduza, care are sediul in afara Federației Ruse. Vladimir Putin…

- ISIS a revendicat atacul terorist de la Crocus City Hall de la Moscova, lucru confirmat de oficialii și serviciile secrete americane. Statele Unite au confirmat informația potrivit careia "Statul Islamic" a revendicat atacul terorist de la Crocus. Despre aceasta scrie The New York Times cu referire…

- Jurnaliștii de la iStories relateaza ca serviciile de informații ruse au exclus implicarea Ucrainei și a Statului Islamic in atacul terorist de vineri seara, care a avut loc intr-un centru comercial de la periferia Moscovei, unde exista și o sala de spectacole, transmite publicația independenta ruseasca…

- Serviciul de informatii militare al Ucrainei (GUR) a atribuit masacrul de vineri de la un centru comercial de la periferia Moscovei unei „operatiuni planificate de serviciile speciale ale Kremlinului” cu scopul de „a discredita Ucraina si intreaga lume libera”, informeaza EFE.