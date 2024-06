”Închideți telefonul o dată pe săptămână”, sfatul Agenției Americane de Securitate pentru a nu fi spionat Agenția americana de securitate naționala (NSA) sfatuiește oamenii sa-și inchida telefonul cel puțin o data pe saptamana. Repornirea cel puțin o data pe saptamana poate opri un flux de date care rezulta din vulnerabilitațile sistemului de operare și care poate fi exploatat de hackeri. Mai știi cat timp a trecut de cand ți-ai oprit sau […] The post ”Inchideți telefonul o data pe saptamana”, sfatul Agenției Americane de Securitate pentru a nu fi spionat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

