- Cel puțin 40 persoane au fost ucise și 100 ranite in incidentul armat care a avut loc, vineri, la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei, relateaza agenția rusa de presa de stat TASS. Kievul denunța „o provocare conștienta a serviciilor speciale rusești”. „Evenimentele de la Moscova…

- Candidatura președintelui Romaniei Klaus Johannis pentru funcția de secretar general al NATO a fost intampinata cu suspiciuni in cercurile largi in cadrul alianței, potrivit publicației faz.net. In Germania, cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) – citand surse diplomatice – susține ca gestul…

- Dupa numeroase tentative eșuate ale autoritaților și presei de a devoala identitatea celui mai valoros artist grafic al zilelor noastre, un proces intentat de doi colecționari de arta ar putea reuși sa-l oblige pe Banksy sa-și dezvaluie identitatea. Identitatea artistului Banksy a fost mult timp subiect…

- Un colonel in retragere din armata SUA a trimis secrete secrete clasificate ale Pentagonului despre invazia Rusiei in Ucraina prin intermediul unui site de intalniri unei persoane despre care credea ca este o femeie din Ucraina, care l-a numit ”iubitul – informator secret”, potrivit unor documente depuse…

- Remus Borza, consilierul președintelui PNL Nicolae Ciuca, incearca sa il propulseze pe Dan Ostahie, patronul grupului Altex, in postura de candidat al coaliției PSD-PNL la Primaria Capitalei, in contextul in care relațiile de business dintre cei doi nu au fost explicate public sau in interiorul PNL.…

- UPDATE Cel putin 18 civili au fost uciși și peste 130 au fost raniți, in atacul de vineri al Rusiei asupra unor orașe ucrainene importante. Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți,…