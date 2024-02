Stiri pe aceeasi tema

O rețea de traficanți de droguri de mare risc a fost destructurata de polițiștii și procurorii din Buzau. Cinci persoane, cu varste cuprinse intre 26…

Lacul din Campia Ramnicului care secase complet in ultimii ani da semne de vindecare. Apa incepe sa revina in bazinul natural de pe raza comunei buzoiene Balta…

Astazi, s-a sarbatorit aniversarea pictorului roman Ion Andreescu, care a trait timp de 7 ani in Buzau. Președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – Filiala Buzau, profesorul Valeriu Șușnea…

- Mult așteptatul proiect al Autostrazii Moldovei incepe sa prinda contur. CNAIR a semnat cu o companie turceasca contractul pentru ultimul tronson, Lotul 3 Pietroasele - Buzau cu o lungime de 13,9 kilometri. Lucrarile vor incepe la data de 1 martie 2024. „Astazi, 15 februarie 2024, la sediul DRDP…

Polițiștii buzoieni au arestat trei proxeneți care foloseau locuințe din Buzau și Braila pentru practicarea prostituției de catre…

Aleșii locali din Vadu Pașii sunt convocați in ședința ordinara, pe 31 ianuarie de la ora 16.30. Pe ordinea de zi a ședinței se afla mai multe proiecte de hotarare,…

Indivizii din Buzau care au fost inregistrați zilele trecute de o camera de supraveghere in timp ce furau un sac cu cartofi din fața unui magazin satesc, din Smeeni, deși ei circulau…

Sphera Franchise Group, compania care administreaza in Romania brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell, iși dezvolta investițiile pe plan local prin deschiderea primei unitați cu drive-thru…