- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, care este cetatean german, a cantat la un pian aflat in Piata Libertatii din Timisoara, Imnul National, Desteapta-te, romane!, fiind aplaudat de mai multi trecatori care au surprins momentul.Apoi, edilul a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care…

- Catalin Cherecheș, aflat in arest in Germania, a refuzat extradarea simplificata, care ar fi durat in jur de 10 zile. Astfel, procedura extradarii s-ar putea prelungi cu cateva saptamani. Potrivit purtatorului de cuvant de la Procuratura generala Munchen, Florian Weinzierl, legea germana permitea extradarea…

- Decizii strategice pentru o companie strategica. Acesta ar fi trebuit sa fie motto-ul primei ședințe a noului Directorat al celui mai mare producator de energie din Romania, Hidroelectrica. Prima hotarare ii vizeaza, insa, chiar pe managerii și pe membrii „supraponderali” ai Directoratului, trimiși…

- Milioane de romani vor ramane, anul viitor, fara ajutorul de la stat. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat motivul pentru care se va intampla acest lucru. In 2023, majoritatea pensionarilor din Romania a fost vizata de un sprijin important din partea statului. Alaturi de majorarea punctului de pensie…

- Fugarul Dorin Lazar Maior, fost deputat in legislatura 2000-2004 si fostul presedinte al Blocului National al Revolutionarilor, va fi adus, luni, din Italia in Romania, pentru a-și executa pedeapsa de 5 ani de inchisoare, pentru infractiunea de cumparare de influenta. „Nimeni nu e mai presus de lege!…

- In primele opt luni din 2023, Romania a importat o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,264 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 16,3% mai mica (-245.800 tep) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia…

- Romanul este campion la taiat panglica. Inaugurarile cu fast sunt preferatele politicienilor din Romania, indiferent daca lucrarea este terminata sau este vorba de doar despre cațiva centimetri de autostrada. In Arad insa, se pare ca lucrurile merg altfel. Intai se inaugureaza și apoi se pun pe treaba.…