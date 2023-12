Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea operatorilor turistici din statiunea Moneasa au renuntat sa organizeze sejururi de Anul Nou ori si-au suspendat complet activitatea in sezonul rece din cauza dificultatilor financiare, doar un hotel si o pensiune oferind aproximativ 200 de locuri de Revelion, care au fost deja rezervate.…

- Sute de angajați ai serviciilor municipale au fost eroii ultimelor trei zile, care au infruntat ninsorile, nopțile nedormite și frigul pentru a aduce siguranța pe strazi, trotuare și in cartierele Capitalei. Primarul general Ion Ceban le-a mulțumit tuturor angajaților intreprinderilor și regiilor municipale…

- Ninsoarea din 26 noiembrie a acoperit o parte din teritoriul țarii, dar și capitala frumosului nostru plai. Nameții au venit și cu batai de cap, dar și cu bucurii pentru copii și a daruit țarișoarei noastre imagini de poveste. Primarul capitalei, Ion Ceban, a publicat mai multe fotografii in care a…

- Momentul in care mai mulți tineri distrug bancile din capitala a fost surprins de camerele de supraveghere. Primarul capitalei, Ion Ceban, a sesizat poliția. „Rog in continuare locuitorii Capitalei sa respecte ordinea publica și sa nu distruga bunurile municipale”, a scris edilul.

- Președintele Partidului MAN, Ion Ceban, care a reușit sa ciștige cel de-al doilea mandat in mun. Chișinau spune ca va fi primarul absolut al tuturor. ”Pina nu am finisat procesul de numarare nu am vrut sa ieșim public. Vreau sa mulțumesc tuturor celor care și-au exprimat votul pentru MAN și pentru mine…

- In pragul alegerilor, primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, apare intr-o imagine publicata de presa, alaturi de Olga Grak, trimisa in Republica Moldova de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse pentru a coordona campaniile electorale ale socialiștilor.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a publicat imagini surpinse de pe strada 31 august 1989 din capitala, unde o persoana in scaun cu rotile se deplasa pe pista pentru bicicliști. „Doar pentru ei, aceasta banda trebuia sa fie facuta”, a scris edilul capitalei.

- Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a venit cu un mesaj, de Hramul orașului Chișinau. „Am inceput schimbarea impreuna și așa vom continua. Cred in viitorul Chișinaului!”, a scris edilul, pe pagina sa de Facebook.