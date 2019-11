VIDEO Premierul desemnat le cere minerilor blocați în subteran la Petroșani să iasă: 'Voi prelungi OUG' Președintele PNL, Premierul desemnat Ludovic Orban, le solicita minerilor blocati in subteran la Paroseni sa iasa din mina, promitand ca primul act normativ pe care il va da viitorul guvern dupa ordonanta de restructurare a Executivului va fi prelungirea unei ordonante care sa le asigure acestora viitorul financiar. "PSD si-a batut joc de Romania si astazi o suta de mineri sunt blocati in subteran pentru ca Guvernul, de un an de zile, nu catadicseste sa prelungeasca o ordonanta de urgenta care sa le ofere garantii angajatilor din minele Paroseni si Uricani ca atunci cand se vor inchide… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri ca le garanteaza minerilor din Paroseni si Uricani, blocati in subteran, ca, dupa investirea guvernului condus de el, va da ordonanta de urgenta care ii asigura ca, in cazul inchiderii minelor, nu vor ramane fara bani. "Va spun lucruri care trebuie…

- Premierul desemnat Ludovic Orban sustine ca, in cazul in care noul Guvern nu va fi investit, Viorica Dancila va trebui sa negocieze cu presedintele Klaus Iohannis numele comisarului european propus de Romania. Orban afirma ca scenariul ca Dancila s-ar putea autopropune comisar in cazul in care pierde…

- ​Ludovic Orban a declarat, sâmbata, ca lista de miniștri, precum și programul de guvernare vor fi prezentate la finalul termenului constituțional. Premierul desemnat a mai spus ca are încredere în învestirea Guvernului și ca miercuri și joi va avea noi negocieri cu partidele…

- Prim-ministrul desemnat Ludovic Orban a declarat, joi, ca problema examenului de rezidențiat reprezinta una dintre primele masuri ale Executivului PNL, daca Guvernul Dancila nu il va organiza pana ce va pleca de la Palatul Victoria. Acesta ia in considerare suplimentarea locurilor scoase la concurs.…

- Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat miercuri seara, la B1TV, ca exista un risc mare ca Romania sa depaseasca anul acesta tinta de deficit bugetar de 3% din PIB. Potrivit lui Orban, e posibil ca deficitul bugetar sa treaca de 3,5% din PIB. 'Vom incerca sa limitam…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, sustine ca este ”increzator” ca Guvernul va fi votat, pentru ca, altfel, Viorica Dancila ar ramane ”la putere”. ”Suntem deschisi la un dialog, la gasirea celor mai bune solutii, pentru ca Romania sa aiba un guvern eficient, care sa aiba majoritate parlamentara si care…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, pentru Agerpres, ca miercuri dupa-amiaza va avea o intrevedere cu premierul desemnat Ludovic Orban pentru discutii pe marginea agendei ce tine de investirea viitorului Guvern. El a precizat ca intalnirea va avea loc la ora 16.00, din partea PMP urmand sa participe…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila s-a aflat, sambata, la Alba, ea raspunzand acuzatiilor aduse de contracandidatul sau, Klaus Iohannis. In cadrul conferintei de presa, sefa Executivului a raspuns acuzatiilor presedintelui conform carora Guvernul PSD este "catastrofa". Dancila a spus ca nu inseamna "catastrofa"…