Europa se va confrunta cu "riscuri imprevizibile" daca razboiul nu se termina curand in Ucraina, in timp ce continentul va vedea noi valuri de migratie pe langa consecintele directe ale razboiului, a declarat ministrul ungar de externe inaintea unei reuniuni informale a ministrilor de externe din…

Un concurs de pictura si creatii digitale intitulat ''Mesaj pentru Ucraina'', la care pot participa tineri din Romania si Ucraina, este organizat de Ziua Cooperarii Europene, a anuntat, marti, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera (BRCT) Suceava.

Targul de Fete de pe Muntele Gaina va avea loc pe 16 si 17 iulie si va cuprinde un program cultural-artistic divers cu concerte de folclor si muzica usoara, petreceri in aer liber, proiectii de filme etnografice si un targ al mesterilor populari, potrivit Agerpres.

Fostul premier Victor Ponta considera ca „absurdul și prefacatoria" meritau ca turneul de tenis de la Wimbledon sa fie caștigat de sportiva kazaha Elena Ribakina, nascuta in Rusia.

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu spune ca in vremea comunismului romanii o duceau cu mult mai bine decat o duc acum. Vintu spune ca actuala clasa politica ofera condiții de trai mai rece ca in comunism.

NATO va desfasura forte si echipamente prepozitionate pe Flancul Estic pentru prima data de la sfarsitul Razboiului Rece, a declarat, miercuri, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza CNN.

Atacatorii inarmati care au organizat un atac major asupra unui tren in nord-vestul Nigeriei, la sfarsitul lunii martie, au eliberat 11 ostatici in cadrul unui schimb cu autoritatile, au declarat, duminica, doua surse din domeniul apararii pentru AFP.

Ucraina a acuzat armata rusa ca a rapit locuitori din regiunea Herson, in sudul țarii, și ii ține in "camere de tortura", relateaza The Guardian.