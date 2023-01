Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Constanța au salvat, sambata, un catel aflat intr-un apartament afectat de incendiu, caruia i-au facut masaj cardiac si i-au administrat oxigen pentru a-si reveni, a transmis IGSU intr-un mesaj pe Facebook.In filmarea postata azi pe Facebook de IGSU se vede cum pompierii intervin pentru…

