Stiri pe aceeasi tema

Pompierii craioveni au fost chemați, marți, la un posibil incendiu izbucnit intr-un apartament. Ei au descoperit ca ardea o oala pe aragaz, iar persoana care locuia in apartament s-a intoxicat cu fum, potrivit Mediafax.

Pompierii tulceni au anuntat, miercuri, ca in Ucraina s-a produs un incendiu de vegetatie, iar fumul produs de acesta se indreapta catre zona de nord a Deltei Dunarii, mentionand, insa, ca nu exista pericol pentru populatia din zona, potrivit news.ro.

Pompierii ruși intervin sambata pentru stingerea unui incendiu puternic la baza aeriana militara Belbek din Crimeea, unde oficialii spun ca un avion a ieșit de pe pista și a luat foc, relateaza BBC, potrivit news.ro.

Pompierii militari vor desfasura joi seara, la Calimanesti, un exercitiu de antrenament in cazul producerii unui incendiu intr-o unitate turistica, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, care fac apel la turistii aflati in statiune sa nu intre in panica

Mai multe locuinte din Babadag au fost distruse intr-un incendiu, marti dimineata, fara a se inregistra persoane ranite. Pompierii tulceni au stabilit ca focul ar fi fost pus intentionat.

Pompierii de la Detasamentul Dorohoi din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani au actionat mai bine de trei ore pentru stingerea unui incendiu care a cuprins, vineri, o casa din localitatea Cordareni, au anuntat reprezentantii ISU.

Pompierii au inregistrat progrese joi dimineata in lupta impotriva unui incendiu de padure, care se pare ca ar fi fost provocat, izbucnit cu o zi inainte in regiunea Galicia (nord-vestul Spaniei) si care a distrus deja 600 de hectare de padure, relateaza AFP.

Pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit la o pensiune din orașul Brezoi, satul Pascoaia, in urma caruia mai mulți copii și un insoțitor au fost transportați la spital, anunța ISU Valcea, potrivit mediafax.