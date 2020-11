VIDEO Polițiști și un hoț din Porto Rico au fost răniți, după ce autospeciala a fost SPULBERATĂ de un șofer neatent O mașina de poliție in care se aflau un polițist, un elev și un portorican a ramas fara portbagaj in urma unui accident. Șoferul altei mașini nu a acordat prioritate și a lovit violent autospeciala. Persoanele aflate in cele doua mașini au fost ranite ușor. Accidentul s-a produs in orașul Drobeta-Turnu Severin in timp ce o patrula, formata dintr-un elev și un polițist, conducea la sediul Poliției o persoana cu dubla cetațenie, olandeza și portoricana. Strainul fusese prins in timp ce intra prin efracție intr-un hotel și era dus la audieri. Autospeciala a ramas fara portbagaj dupa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a Poliției din Drobeta-Turnu Severin a fost spulberata de-a dreptul, de un autovehicul marca Audi, intr-o intersecție din oraș. Vina este in totalitate a șoferului cu Audi, care potrivit informațiilor, nu a franat deloc in dreptul indicatorului STOP. IPJ Mehedinti a transmis ca in accidentul…

- Un sofer de 19 ani, din Craiova, a provocat un accident in urma caruia a avariat doua masini parcate. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, pe Calea Severinului din Craiova. Politistii doljeni spun ca soferul de 19 ani a fost sanctionat. Potrivit reprezentantilor IPJ Dolj, accidentul s-a soldat numai…

- Șoferul dubiței implicate in accidentul din Argeș, soldat cu opt raniți, a ajuns pe contrasens și a izbit un autocar plin cu persoane, potrivit Mediafax.Conform polițiștilor argeșeni, accidentul rutier s-a petrecut pe DN 7, in localitatea Cotmeana. Vezi și: Romanii si-au schimbat prioritatile…

- Autoritatile pregatesc noi masuri pentru a limita raspandirea COVID-19. Persoanele care nu respecta regulile sanitare impuse de autoritati pentru a limita creșterea numarului infecțiilor cu noul coronavirus risca sa fie amendati. Politisti in civil vor patrula pe strazi pentru a supraveghea respectarea…

- Un barbat a murit si alte sase persoane au fost transportate la spital in urma unui accident rutier grav ce a avut loc in dimineata zilei de marti, 29 septembrie, in judetul Iasi. Accidentul a avut loc in jurul orei 6.00, pe raza comunei Letcani, pe DE 583. Soferul unui TIR cu volan pe dreapta Articolul…

- Poliția a fost sesizata prin 112 cu privire la faptul ca, pe D.N. 66, a avut loc un accident de circulație soldat cu victime omenești. The post Accident mortal! Biciclist neatent, spulberat de soferul unei masini appeared first on Renasterea banateana .

- Doi tulceni au fost arestati preventiv pentru 30 de zile. Ei sunt acuzati de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice, pentru ca au amenințat mai mulți polițiști și au avariat doua mașini de poliție, potrivit IPJ Tulcea, citat de Agerpres.

- Accidentul s-a produs din cauza faptului ca unul dintre soferi nu a adaptat viteza intr-o curba, intrand pe sens opus. “Un autoturism condus de un barbat de 55 de ani circula pe DJ 680 dinspre Tapia spre Lugoj, iar la un moment dat nu a adaptat viteza intr-o curba și a patruns pe sensul opus…