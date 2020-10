Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost reținute dupa noua percheziții in județul Neamț, unde procurorii DIICOT și polițiștii au gasit 1,6 kilograme de cannabis. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Neamț și ai Serviciului de Investigații Criminale Neamț, impreuna cu procurori DIICOT Neamț…

- Doua culturi de cannabis au fost descoperite, miercuri, de polițiști și de DIICOT in județele Olt și Argeș, una dintre ele fiind ascunsa intr-o alta cultura, de vița de vie. Trei persoane sunt audiate, relateaza Mediafax.Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Olt și…

- Un barbat din județul Mureș a fost arestat preventiv de procurorii DIICOT The post Barbat din Mureș, arestat preventiv pentru trafic de droguri! Procurorii DIICOT au descoperit la locuința acestuia o cultura de cannabis appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Barbat din Mureș, arestat…

- Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Targu Mures au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a unui inculpat, pentru savarsirea infractiunilor…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii DIICOT Satu Mare, au facut o percheziție in Satu Mare, de unde au ridicat cocaina, adusa din Franța, prin firme de curierat, și un pistol cu gaze, potrivit Mediafax.Potrivit IGPR, polițiștii Serviciului…

- Descinderile au avut loc joi, 6 august 2020, fiind vizate opt locatii din municipiul Galati. Au fost duse la audieri 13 persoane, dintre care trei au fost retinute si urmeaza sa fie prezentate pentru mandate de arest preventiv.

- 20 de persoane au fost audiate, iar 15 dintre ele reținute, dupa 19 percheziții facute de polițiști și procurori DIICOT din Oradea, in Romania și Ungaria, la persoane suspectate de trafic de droguri. Polițiștii de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu procurorii DIICOT din Oradea, au facut,…

